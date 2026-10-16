Пётру Рыкову 44 года, и он не женат. Актёр, чьё имя давно стало знаком качества в многосерийном кино, называет себя «депрессивным интровертом» и не скрывает: личное пространство для него важнее общего быта.
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