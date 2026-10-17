Елена Старостина пережила настоящий кошмар по дороге домой после кинофестиваля. Самолет актрисы, уже подлетавший к Москве, отправили обратно в Оренбург, а затем она попала в ДТП.
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