Ракетный удар по Севастополю разделил курортный сезон надвое. Те, кто планировал отдохнуть в Крыму, сейчас на распутье: ехать или переждать? Противник на это и рассчитывал – запугать людей.
КРЫМ НЕ ВАШ! УКРАИНА СОРВАЛА ОТПУСКНОЙ СЕЗОН. СТОИТ ЛИ ОТМЕНЯТЬ ОТДЫХ?
Комментарии
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ШКИПЕР
Необходимо так ответить Укрорейху за Севастополь ,чтобы укропы вздрогнули. Хватит жалеть их города и народ !
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14 час.
zoubova
Полностью согласна, хватит терпеть.
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13 час.
Narvalroz Евгений
"16:00 В очереди со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа."
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4 час.
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