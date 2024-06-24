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КРЫМ НЕ ВАШ! УКРАИНА СОРВАЛА ОТПУСКНОЙ СЕЗОН. СТОИТ ЛИ ОТМЕНЯТЬ ОТДЫХ?

КРЫМ НЕ ВАШ! УКРАИНА СОРВАЛА ОТПУСКНОЙ СЕЗОН. СТОИТ ЛИ ОТМЕНЯТЬ ОТДЫХ?

Ракетный удар по Севастополю разделил курортный сезон надвое. Те, кто планировал отдохнуть в Крыму, сейчас на распутье: ехать или переждать? Противник на это и рассчитывал – запугать людей.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Необходимо так ответить Укрорейху за Севастополь ,чтобы укропы вздрогнули. Хватит жалеть их города и народ !
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14 час.
zoubova
Полностью согласна, хватит терпеть.
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13 час.
Narvalroz Евгений
&quot;16:00 В очереди со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа.&quot;
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4 час.

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