Петербург оказался в топ-3 по объему товарных кредитов в сентябре. Всего местные жители взяли 10,69 тыс.
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