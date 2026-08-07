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Спорт Уик-Энд

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Степанов о Париже: Крысы под Эйфелевой башней бегают, везде воняет. Вода в Сене? Хочешь или не хочешь – глотаешь воду, но пока всё отлично

Степанов о Париже: Крысы под Эйфелевой башней бегают, везде воняет. Вода в Сене? Хочешь или не хочешь – глотаешь воду, но пока всё отлично

Российский пловец Александр Степанов не очень удачно выступил на чемпионате Европы-2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже: в спринте на выбывание на 3 км он не смог пройти далее квалификации (его партнеры Владимир Муратов и Владимир Иванов дошли до полуфинальной стадии).

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