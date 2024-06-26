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У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд

У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд

Форвард национальной команды Португалии за три игры на Евро-2024 отметился только одной результативной передачей.

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