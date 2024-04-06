Российский боксер Муртазалиев победил немца Кулкая и стал чемпионом мира IBF

Российский боксер Бахрам Муртазалиев стал обладателем титула чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг по результатам 12-раундового поединка с немцем Джеком Кулкаем, который состоялся 6 апреля в городе Фалькензе (ФРГ).