«Крупный провал врага»: В котёл идут сразу несколько бригад ВСУ, ВС РФ нанесут решительный удару во фланг всей Южно-Донецкой группировке врага: Новости СВО, 17.04.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 17 апреля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 17.
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