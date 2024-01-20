Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Александр Жаров сообщил об изменениях в стране за последние 20 лет Решение действующего президента Владимира Путина стать кандидатом на выборах поддержал генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии