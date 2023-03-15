Ванилла SU

242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Чтобы себя могло получиться менять, в этом специфическом отношении, необходимо практиковать систематическую разрядку ...Полезные советы п...
  • Воробей
    Интересно, что автор статьи даже не упомянул концепцию Творца, который задумал и с тех пор непрерывно творит Творение...В чём смысл жизни...
  • Globo
    Дурь и ничем не подтверждённая заказная чепушня! 100% людей, евших огурцы, умерли!Нашли продукт, ко...

Человечество всегда стремиться к некой гармонии, совершенствованию

Человечество всегда стремиться к некой гармонии, совершенствованию

﻿﻿Человечество всегда стремится к некой гармонии, совершенству. Это дает возможность получить новые возможности, ограничить себя от негативного влияния и воздействия извне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх