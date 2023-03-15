Человечество всегда стремиться к некой гармонии, совершенствованию

Человечество всегда стремится к некой гармонии, совершенству. Это дает возможность получить новые возможности, ограничить себя от негативного влияния и воздействия извне.
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