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«Всех обрекать на нищету»: какие ущемления ждут петербуржцев на Новый год

С конца декабря вход в магазины и заведения общепита будет возможен только при предъявлении документов, подтверждающих пройденную вакцинацию, перенесшее заболевание коронавирусом или медотвод от прививки.

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