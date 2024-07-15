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Царьград

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Жителей Дюрсо готовят к эвакуации из-за лесного пожара

Жителей Дюрсо готовят к эвакуации из-за лесного пожара

С баз отдыха, к которым подобрался огонь, вывезли в безопасные места более 500 отдыхающих.Спасатели на машинах с громкоговорителями накануне вечером объехали хутор Дюрсо, чтобы предупредить местных жителей о возможной эвакуации.

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