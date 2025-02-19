Кулеба сказал, кого убьют после подписания мира

Кулеба предупредил о смерти того, кто заключит мир с отказом от территорий Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеведущей «1+1» Наталье Мосейчук предрек смерть тому, кто заключит мир с отказом от территорий республики.
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