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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каминский о недопуске россиян: «Подобные решения – полная дискриминация, попраны все олимпийские принципы»

  Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что в сезоне-2024/25 россияне не смогут выступать даже в нейтральном статусе.

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