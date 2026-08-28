НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Президент УНИКСа Евгений Богачёв стал заслуженным работником физкультуры РТ

Президент УНИКСа Евгений Богачёв стал заслуженным работником физкультуры РТ

Фото: unics.ru Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил президенту – генеральному директору казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгению Богачёву почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии