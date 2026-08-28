Президент УНИКСа Евгений Богачёв стал заслуженным работником физкультуры РТ

Фото: unics.ru Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил президенту – генеральному директору казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгению Богачёву почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан».
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