Страна и люди
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Страна и люди

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В РАН заметили, что заявления Макрона указывают на усталость от помощи Украине

В РАН заметили, что заявления Макрона указывают на усталость от помощи Украине

Европейские государства устали от украинского конфликта, но не могут признаться в этом. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что России не следует рассчитывать на усталость ЕС.

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