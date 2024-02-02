В РАН заметили, что заявления Макрона указывают на усталость от помощи Украине

Европейские государства устали от украинского конфликта, но не могут признаться в этом. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что России не следует рассчитывать на усталость ЕС.