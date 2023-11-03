GIM Unimpresa: Итальянский бизнес хочет остаться в России

Представители итальянского бизнеса используют свою деятельность для того, чтобы сохранить партнерские отношения с Россией сказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.