Летом 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%: подробности от Госдумы

Летом 2025 года планируется повышение тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% по России. Об этом заявил Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметив, что инфляция и региональные особенности влияют на уровень индексации.