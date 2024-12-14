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Царьград

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Летом 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%: подробности от Госдумы

Летом 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%: подробности от Госдумы

Летом 2025 года планируется повышение тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% по России. Об этом заявил Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметив, что инфляция и региональные особенности влияют на уровень индексации.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соколов
Когда уже нажрутся?
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