„Ты что, хочешь умереть?“: Китаец впервые приехал в Москву и не понял как русские пьют воду

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
Заболтался подсчитывая бабло за статью..
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5 час.
Владимир Тихомиров
Ну про обувь в доме это брехня.Попробуй не сними...Тут же заставят!
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5 час.
Геннадий Хрипунов
Не знаю, но я с малых лет соблюдал правило наших дедов и бабушек приходя домой я всегда снимал обувь и ходил дома басиком, то есть в носках, но после армии попав к другу в гости, друг мне предоставил тапочки, и по сей день я дома хожу в тапочках. Я понимаю что вы можете задать вопрос ? В те Советские времена мы не обращали на грибок, а теперь ....
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4 час.
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