„Ты что, хочешь умереть?“: Китаец впервые приехал в Москву и не понял как русские пьют воду

Геннадий Хрипунов

Не знаю, но я с малых лет соблюдал правило наших дедов и бабушек приходя домой я всегда снимал обувь и ходил дома басиком, то есть в носках, но после армии попав к другу в гости, друг мне предоставил тапочки, и по сей день я дома хожу в тапочках. Я понимаю что вы можете задать вопрос ? В те Советские времена мы не обращали на грибок, а теперь ....