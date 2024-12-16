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Закон, порядок, государство

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Индивидуальный предприниматель обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в Пермском крае

Следователями отделения МВД России по Красновишерскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины 1963 года рождения.

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