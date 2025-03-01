Пресс-секретарь Белого дома Ливитт: не собираемся выписывать чеки на войну

США больше не станут отправлять Украине военную помощь. Об этом в эфире канала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт по итогам встречи президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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