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Филатов о вылете «Вашингтона»: «Клуб еле заполз в плей-офф с разницей шайб «-37» и посредственной игрой. Победу «Рейнджерс» со счетом 4-0 считаю абсолютно заслуженной»

«Начнем с того, что я изначально говорил, что эта серия закончится со счетом 4-0 в пользу «Рейнджерс».

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