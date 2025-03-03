Владивостокцы едят блины под водой (видео)

Жители Владивостока решили необычным образом отметить Масленницу – полакомиться блинами под водой. Подробностями и видео с корреспондентом PRIMPRESS поделилась организатор Анастасия Слободчикова, более известная как владивостокская русалка.
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