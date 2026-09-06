Индия стала ключевым поставщиком дизеля в Европу в августе

Около 60 % дизеля, прошедшего через Баб-эль-Мандеб в Европу в августе, поставила Индия, сообщает 6 сентября Times of India со ссылкой на отчет аналитической фирмы Vortexa.
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