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Индия стала ключевым поставщиком дизеля в Европу в августе

Индия стала ключевым поставщиком дизеля в Европу в августе

Около 60 % дизеля, прошедшего через Баб-эль-Мандеб в Европу в августе, поставила Индия, сообщает 6 сентября Times of India со ссылкой на отчет аналитической фирмы Vortexa.

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