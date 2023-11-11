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Джоэл Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА с линейкой 30+10+5 на старте регулярки

«Филадельфия» обыграла «Детройт» в гостевом матче внутрисезонного турнира – 114:106. Действующий MVP Джоэл Эмбиид отметился 33 очками, 16 подборами, 3 передачами и 2 блок-шотами (5 потерь).

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