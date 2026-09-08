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Красный Север

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«Уютный Ямал»: открыто итоговое голосование за народные инициативы

«Уютный Ямал»: открыто итоговое голосование за народные инициативы

На Ямале дан старт финальному этапу отбора проектов в рамках программы «Уютный Ямал». Жители округа могут повлиять на то, какие идеи будут воплощены в жизнь в 2027 году, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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