«Локо» готов продлить Сильянова на 3-4 года с повышением зарплаты с 5,5 до 7+ млн рублей в месяц. Защитник настроен позитивно, несмотря на интерес «Зенита», «Спартака» и «Динамо»  (Иван Карпов)

Железнодорожники планируют продлить соглашение с 24-летним защитником сборной России на 3-4 года и поднять ему зарплату с 5,5 млн рублей в месяц до более чем 7 млн, что превышает потолок зарплат в команде, сообщает инсайдер Иван Карпов.