НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

«Локо» готов продлить Сильянова на 3-4 года с повышением зарплаты с 5,5 до 7+ млн рублей в месяц. Защитник настроен позитивно, несмотря на интерес «Зенита», «Спартака» и «Динамо»  (Иван Карпов)

«Локо» готов продлить Сильянова на 3-4 года с повышением зарплаты с 5,5 до 7+ млн рублей в месяц. Защитник настроен позитивно, несмотря на интерес «Зенита», «Спартака» и «Динамо»  (Иван Карпов)

Железнодорожники планируют продлить соглашение с 24-летним защитником сборной России на 3-4 года и поднять ему зарплату с 5,5 млн рублей в месяц до более чем 7 млн, что превышает потолок зарплат в команде, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх