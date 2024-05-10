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Матвиенко предложила Путину три кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Матвиенко предложила Путину три кандидатуры на пост главы Счетной палаты

В списке — и.о. руководителя ведомства, замруководителя контрольного управления администрации президента и сенаторСпикер Совета Федерации Матвиенко направила президенту Владимиру список из трех кандидатов на пост главы Счетной палаты, составленный Советом палаты СФ.

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Геннадий Бережнов
Писатель это что всё что знал?
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