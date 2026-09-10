Агент новичка ЦСКА Олейникова рассказал, какой вопрос задал футболисту Игдисамов: тогда все и было решено

Роберт Тунян, агент полузащитника Ивана Олейникова, в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, почему футболист выбрал ЦСКА, и раскрыл детали разговора с главным тренером армейцев Дмитрием Игдисамовым.
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