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Агент новичка ЦСКА Олейникова рассказал, какой вопрос задал футболисту Игдисамов: тогда все и было решено

Агент новичка ЦСКА Олейникова рассказал, какой вопрос задал футболисту Игдисамов: тогда все и было решено

Роберт Тунян, агент полузащитника Ивана Олейникова, в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, почему футболист выбрал ЦСКА, и раскрыл детали разговора с главным тренером армейцев Дмитрием Игдисамовым.

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