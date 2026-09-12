В США прошла приуроченная к 11 сентября церемония у мемориала "Слеза скорби"

БАЙОН /штат Нью-Джерси/, 12 сентября. /ТАСС/. Власти города Байон (штат Нью-Джерси) провели 11 сентября траурную церемонию по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года у мемориала "Слеза скорби", который Россия подарила США, сообщает корреспондент ТАСС.
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