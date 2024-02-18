Пермяки раскупили все билеты на концерт Вячеслава Бутусова

В Перми проданы почти все билеты на концерт Вячеслава Бутусова. Музыкант и экс-лидер популярной рок-группы выступит в прикамской столице с концертной программой «Nautilus Pompilius 40 лет», указано на сайте «Яндекс.
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