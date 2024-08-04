Советник Байдена Файнер: США и их союзники собрались помочь Израилю в защите

США и их союзники готовы оказать помощь Израилю в защите от возможных атак со стороны Ирана. Об этом заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил в интервью CNN.
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