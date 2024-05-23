Депутат Журова: МИД должен создать список стран, куда лучше не ехать

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Журова заявила, что МИД РФ должен собрать рекомендации по всем странам, в которые россиянам не стоит ехать, передает ФедералПресс.
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