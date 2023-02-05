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РФ потеряла от потолка цен на нефть в январе 8 млрд долларов

РФ потеряла от потолка цен на нефть в январе 8 млрд долларов

РИАМО - 5 фев. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол рассказал, что из-за потолка цен нефтегазовые доходы РФ в январе стали ниже на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант».

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