РФ потеряла от потолка цен на нефть в январе 8 млрд долларов

РИАМО - 5 фев. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол рассказал, что из-за потолка цен нефтегазовые доходы РФ в январе стали ниже на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант».