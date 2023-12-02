Кристина Новоселова выступила на IX Белорусских Рождественских чтениях.

22 ноября в рамках IX Белорусских Рождественских чтений состоялся круглый стол⠀´СМИ и формирование культурного пространства´, организованный Синодальным информационным отделом Белорусской Православной Церкви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии