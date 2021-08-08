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15.05.2021 08:08 : Сборная России проведет заключительный матч перед чемпионатом мира по хоккею в Латвии

В рамках шведских хоккейных игр наша команда сыграет с чешскими хоккеистами. Россияне на этом турнире обыграли хозяев со счетом 6:4, а затем уступили финским коллегам 1:4, прервав тем самым рекордную победную серию из 10 встреч на Еврохоккейтуре.

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