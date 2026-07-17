Бренд IGLA стал генеральным партнером турниров Профессиональной лиги спортинга

Фото: АО «НПК «Техмаш» Разработчик и производитель патронов для гладкоствольного и нарезного оружия, а также охотничьих винтовок под брендом IGLA Госкорпорации Ростех и Ассоциация стрелков «Профессиональная лига спортинга» будут совместно развивать спортинг в России.