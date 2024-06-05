ДВС живее всех живых, а на электромобилях «далеко не уедешь». Mercedes-Benz и Stellantis меняют планы по строительству заводов по производству аккумуляторов для электромобилей

Созданное совместно Mercedes-Benz и Stellantis под названием Automotive Cells Company приостановило проект строительства европейского завода по производству аккумуляторов для электромобилей и пересматривает направление развития.
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