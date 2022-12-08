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В Челябинской области объявили карантин по гриппу

В Челябинской области объявили карантин по гриппу

Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом 7 декабря. За неделю рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе составил 28%.

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