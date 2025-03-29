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Владимир Гранат: «Черчесов – именитый, амбициозный тренер. Он уже соскучился по клубной работе. При высоких задачах сможет создать в «Ростове» боеспособный коллектив»

Ранее стало известно, что потенциальный владелец контрольного пакета акций ростовского клуба Иван Саввиди предложил бывшему тренеру сборных России и Казахстана возглавить команду.

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