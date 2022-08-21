В Авиалесоохране рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

В Авиалесоохране рассказали о том, как складывается ситуация с пожарами в Рязанской области. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что в регионе зафиксировано пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составляет более 8,6 тыс.