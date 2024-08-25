Эдвард Сноуден самый умный чувак, или... про "надёжную крышу" и исходный код

М ММ Фамилия дается не просто так. Знаю многих, чей характер похож на фамилию. Дуров- сын Дур(Ы/АКА), т.е. в предках дураки отметились так или иначе. А генетику никто не отменял. Дурик решил, что с его деньгами можно быть независимым? Ну и получил!

миссис Кнопка Я бы поспорила с этим: прекрасный, умнейший, образованнейший артист Дуров, еще одна Дурова - создатель цирка зверей. Их-то не назовешь дураками или потомками дураков.