Невозможно стать серьезной величиной, влияющий на мировые процессы, и не выбрать сторону. Если ты конечно не стал САМОЙ главной величиной, и на процессы не просто влияешь, а управляешь ими.
Эдвард Сноуден самый умный чувак, или... про "надёжную крышу" и исходный код
Комментарии
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М
ММ
Фамилия дается не просто так. Знаю многих, чей характер похож на фамилию. Дуров- сын Дур(Ы/АКА), т.е. в предках дураки отметились так или иначе. А генетику никто не отменял. Дурик решил, что с его деньгами можно быть независимым? Ну и получил!
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5 час.
миссис Кнопка
Я бы поспорила с этим: прекрасный, умнейший, образованнейший артист Дуров, еще одна Дурова - создатель цирка зверей. Их-то не назовешь дураками или потомками дураков.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Самоуверенность с зашкаливающим эго порождает вседозволенность, безнаказанность, но при этом человек теряет чувство самосохранения. За все в этой жизни приходится платить, при этом закон бумеранга ни кто не отменял, он просто в пробке застрял...
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1 час.
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