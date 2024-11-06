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Девушка повредила позвоночник в горах Алматы

Девушка повредила позвоночник в горах Алматы

На пути к БАО девушка упала и повредила позвоночник. Как сообщили в Службе спасения 109 Алматы, накануне вечером им на пульт поступило сообщение от прохожего, что некая 18-летняя девушка сломала позвоночник.

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