Девушка повредила позвоночник в горах Алматы

На пути к БАО девушка упала и повредила позвоночник. Как сообщили в Службе спасения 109 Алматы, накануне вечером им на пульт поступило сообщение от прохожего, что некая 18-летняя девушка сломала позвоночник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии