Петербургская компания задолжала сотрудникам 12 млн рублей и получила "уголовку"

В Петербурге работодатель на протяжении нескольких месяцев не выплачивал 41 сотруднику зарплату. Его долг составил более 12 млн рублей.
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