Москва продолжит модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры — Собянин

В Москве за десять лет общий фонд городской недвижимости вырос на 31% Власти Москвы реализуют стратегию развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая определяет, как будут расширяться и расти системы электро-, водо- и теплоснабжения.
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