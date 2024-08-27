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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Москва продолжит модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры — Собянин

Москва продолжит модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры — Собянин

В Москве за десять лет общий фонд городской недвижимости вырос на 31% Власти Москвы реализуют стратегию развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая определяет, как будут расширяться и расти системы электро-, водо- и теплоснабжения.

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