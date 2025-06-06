Президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за теракты, из-за которых гибнут мирные жители.
«Просроченный обмылок»: Володин призвал привлечь Зеленского к ответственности
Комментарии
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виталий панов
Интересно,почему Володин не хочет,или боится назвать публично Украину террористическим государством,а Зеленского и его ближайшее окружение главными террористами,которые должны быть уничтожены,как шайка террориста Басаева! Сколько можно терпеть выходки этого клоуна наркомана?И при этом он всем доказывает,что Украина должна обладать ядерным оружием! Если ядерное оружие ему дадут,что после этого будет?
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13 час.
Борис Сторублевцев
Почему земля до сих пор не уничтожен!!!???
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13 час.
ИА
Игорь Андреев
Если зенаркуша, -уже просроченный и нелегитимный, то не называйте его президентом. Определитесь уже!
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11 час.
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