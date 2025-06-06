«Просроченный обмылок»: Володин призвал привлечь Зеленского к ответственности

виталий панов

Интересно,почему Володин не хочет,или боится назвать публично Украину террористическим государством,а Зеленского и его ближайшее окружение главными террористами,которые должны быть уничтожены,как шайка террориста Басаева! Сколько можно терпеть выходки этого клоуна наркомана?И при этом он всем доказывает,что Украина должна обладать ядерным оружием! Если ядерное оружие ему дадут,что после этого будет?