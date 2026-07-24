Киев ожидает массированного удара России в ближайшие 48 часов Украина готовится к массированному удару России, по данным американской разведки, атака о.
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Киев ожидает массированного удара России в ближайшие 48 часов Украина готовится к массированному удару России, по данным американской разведки, атака о.
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