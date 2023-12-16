Научно объяснена необходимость быть добрее к себе

Помните, когда вы сказали своему лучшему другу, что они не заслуживают своего последнего повышения по службе? Вы также указали на то, что они ничего не делают правильно и что все втайне их ненавидят? Такой сценарий маловероятен.
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