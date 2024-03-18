«Ты слишком чувствительный»: как родители газлайтят своих детей

Проверьте себя «Белый Олеандр»«Не было такого, не придумывай!», «Ты слишком много думаешь не о том!», «Ты вечно всем недоволен» — знакомые фразы, не правда ли? Многие из нас сталкивались с газлайтингом со стороны родителей в детстве, некоторые из нас продолжают неосознанно повторять усвоенные модели поведения уже со своими детьми.