Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

В Татарстане с 21 января по 19 февраля автоинспекторы будут массово ловить водителей и пассажиров, которые не пристегиваются ремнями безопасности, рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции республики.
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